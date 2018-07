Sevastova derrota Goerges e leva o título do Torneio de Maiorca

A letã Anastasija Sevastova conquistou neste domingo o Torneio de Mallorca, disputado em quadras de grama, na Espanha. Na decisão, ela superou a alemã Julia Goerges e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Segunda cabeça de chave e número 19 do ranking da WTA, Sevastova contou com um bom desempenho no saque - foram cinco aces - e, especialmente, com os erros de Goerges, tenista 54ª do mundo que cometeu cinco duplas faltas neste domingo.

Com o título em Mallorca, o segundo de sua carreira, Sevastova quebrou um jejum de sete anos - sua única conquista havia sido em 2010, no Torneio de Oeiras. Ela também fora vice-campeã em Bucareste e no próprio Torneio de Mallorca em 2016, quando perdeu a decisão para a francesa Caroline Garcia.

Goerges, por sua vez, que foi campeã em Stuttgart, em 2011, e em Bad Gastein, em 2010, amargou o quinto vice-campeonato de sua carreira. O último deles havia sido em Auckland, no início do ano passado, na Nova Zelândia.