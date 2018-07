Sevastova derrota russa e Garcia massacra Errani em torneio da WTA na Suécia

Cabeça de chave número 2 do Torneio de Bastad, a letã Anastasija Sevastova confirmou o seu favoritismo nesta quarta-feira. A 17ª colocada no ranking da WTA se classificou às quartas de final do evento sueco ao superar a russa Elizaveta Kulichkova, a número 159 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 7 minutos.

Sevastova se aproveitou bem das oito duplas faltas da russa para conseguir quatro quebras de serviço e definir o seu triunfo em um duelo em que só perdeu o seu saque uma vez. Nas quartas de final, a sua adversária será a checa Katerina Siniakova (44ª), que passou pela russa Arantxa Rus (146ª) por 7/6 e 6/4. Siniakova venceu o único duelo anterior com a tenista de Letônia.

Também nesta quarta-feira, a francesa Caroline Garcia, a número 20 do mundo, disparou nove aces e massacrou a italiana Sara Errani, a 87ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 54 minutos. Sua próxima rival vai sair do duelo entre a holandesa Kiki Bertens e a checa Barbora Krejcíková.

E quem também se garantiu nas quartas de final do Torneio de Bastad nesta quarta foi a sérvia Aleksandra Krunic (93ª), que passou pela búlgara Viktoriya Tomova (167ª) por 7/5 e 6/4.