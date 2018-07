Sevastova e Cornet vencem finais e faturam títulos de torneios no saibro europeu

A letã Anastasija Sevastova, atual 22ª colocada do ranking mundial, e a francesa Alize Cornet, 48ª tenista da WTA, triunfaram em finais de competições realizadas em piso de saibro na Europa para levantar taças neste domingo.

A jogadora da Letônia, de 28 anos, ganhou o título do Torneio de Bucareste, na Romênia, ao vencer na decisão a croata Petra Martic, 60ª tenista do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Esse foi apenas o terceiro troféu de simples de sua carreira, na qual anteriormente foi campeã em Oeiras (Portugal), em 2010, e em Mallorca, na Espanha, no ano passado.

Assim, Sevastova também impediu a sua adversária de conquistar a sua primeira taça na elite profissional feminina nesta que foi a segunda decisão de Martic.

Já Cornet garantiu o título do Torneio de Gstaad, na Suíça, ao derrotar na final a luxemburguesa Mandy Minella, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Esse foi o sexto título de simples da carreira de Cornet na WTA, enquanto Minella, veterana de 32 anos, disputou neste domingo a sua primeira decisão na elite. A tenista francesa também encerrou um jejum de troféus que durava desde janeiro de 2016, quando ela ficou com a taça em Hobart, na Austrália.