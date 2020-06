Sexto do mundo, Hugo Calderano joga pelo Alemão de tênis de mesa na quinta-feira

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano voltar a disputar o Campeonato Alemão, quinta-feira, quando sua equipe, o Liebherr Ochsenhausen, enfrentará Borussia Düsseldorf pelas semifinais. Será o primeiro jogo oficial do carioca de 23 anos desde o início de março, quando disputou o Aberto do Qatar, e depois parou de atuar por causa da pandemia do coronavírus.

Caso vença, o time de Hugo, atual campeão alemão e com a terceira melhor campanha da temporada, enfrentará o ganhador do duelo entre Saarbrücken e Werder Bremen, na decisão de domingo. Originalmente, as semifinais seriam realizadas em uma melhor de três confrontos, mas o regulamento foi ajustado para cumprir as devidas precauções sanitárias.

Leia Também Nadal ainda não está disposto a viajar para o Aberto dos Estados Unidos

Outra mudança se deu no sistema de jogo: até então, cada duelo da Bundesliga era disputado em uma melhor de cinco partidas, sendo as quatro primeiras individuais e a última de duplas. Nos playoffs, serão realizados apenas jogos de simples para reduzir o contato entre os atletas.

Desde que retornou do Catar, onde disputou sua última competição oficial no início de março, Hugo permaneceu em Ochsenhausen, na Alemanha. Inicialmente, o carioca adaptou sua rotina de treinamentos ao levar uma mesa para casa, mas, há cerca de um mês e meio, foi autorizado a retomar as atividades no ginásio do clube, seguindo uma série de orientações sanitárias.