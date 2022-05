Shapovalov derruba Nadal nas oitavas em Roma, e Ons Jabeur ganha 9° jogo seguido

A história de amor e ódio do canadense Denis Shapovalov com a torcida em Roma ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. Depois de brigar com as arquibancadas e pedir para os italianos "calarem a boca" na estreia, o tenista recebeu uma trégua e foi aplaudido de pé ao superar o espanhol Rafael Nadal, de virada, nas oitavas de final. O cabeça de chave 13 do Masters 1000 italiano fez 1/6, 7/5 e 6/2.

Nadal começou com tudo o jogo diante do canadense. Fez 1 a 0, obrigou o rival a salvar três breakpoints logo a seguir, quebrou o serviço no quarto e sexto games e fechou o primeiro set em 6/1 com somente 43 minutos. Parecia caminhar para um triunfo tranquilo.

Leia Também Djokovic passa fácil por Wawrinka em Roma e Swiatek ganha seu 25° jogo seguido

Necessitando de reação, Shapovalov sofreu muito para confirmar seu saque na abertura do segundo set. O fez e na sequência quebrou o serviço do espanhol. Chegou a abrir 4 a 1 até permitir a reação e o empate. Teve um set point com 5 a 4, mas não aproveitou.

A decisão, bem mais equilibrada, estava caminhando ao tie-break quando o canadense resolveu aprontar para cima do espanhol. Saiu de 0/30 contra para quebrar o serviço de Nadal e igualar o jogo com 7/5.

No set decisivo, Nadal voltou a sofrer com as dores crônicas que sente no pé esquerdo desde o ano passado e acabou o jogo mancando e sem nenhuma mobilidade, sendo presa fácil para o canadense, que fechou em 6 a 2 em seu terceiro match point. Agradeceu aos céus pelo brilhante resultado enquanto o espanhol teve seu esforço reconhecido com aplausos.

Faltam apenas 10 dias para a abertura de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada e torneio predileto de Nadal, que já o conquistou 13 vezes e terá de se superar caso queira competir em alto nível.

Em outro duelo no encerramento das oitavas de final, o norueguês Casper Ruud, cabeça 5, passou sem problemas pelo americano Jenson Brooksby, com vitória por 6/3 e 6/4, e será o rival de Shapovalov nas quartas.

JABEUR EMBALADA

A tunisiana Ons Jabeur continua fazendo bonito na Europa. Campeã em Madri no sábado, ela já está entre as oito melhores no WTA 1000 de Roma. A vaga nas quartas veio em sua nona vitória seguida, desta vez com extrema facilidade diante da cazaque Yulia Putintseva, com parciais de 6/3 e 6/2.

O próximo duelo da tunisiana é um tira-teima deste início de temporada. Ela vai encarar a grega Maria Sakkari, nesta sexta-feira. Em dois compromissos no ano, cada tenista ganhou uma vez. A vaga da grega veio após 6/4 e 7/5 diante da americana Cori Gauff.

Já no duelo entre americanas, Danielle Colins, cabeça de chave 7, acabou surpreendida diante de Amanda Anisimova, que ganhou com autoridade por duplo 6/2.