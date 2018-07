Sharapova abre Wimbledon com vitória tranquila sobre Anastasia Rodionova

LONDRES - Líder do ranking mundial, Maria Sharapova não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo na estreia do Torneio de Wimbledon, nesta segunda-feira, no primeiro dia de confrontos desta edição do Grand Slam inglês. A russa venceu a australiana Anastasia Rodionova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e se garantiu na segunda rodada.

Campeã de Roland Garros há pouco mais de duas semanas, Sharapova busca o seu segundo título em Wimbledon, depois de ter se sagrado campeã pela primeira vez em 2004, quando tinha apenas 17 anos de idade. Agora, por um lugar na terceira rodada, ela enfrentará a búlgara Tsvetana Pironkova, que nesta segunda bateu a sérvia Vesna Dolonc por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/0 e 7/5.

Para se garantir de forma tranquila na próxima fase, Sharapova aproveitou cinco das nove chances que teve de quebrar o saque de Rodionova, que chegou a converter dois de três break points, mas esteve longe de ameaçar o domínio da adversária no duelo. Mais agressiva, a russa obteve 23 winners, contra sete da australiana, além de ter conquistado 76% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Sharapova travará contra Pironkova, atual 38.ª colocada da WTA, o quarto confronto entre as duas tenistas, sendo que a russa levou a melhor nos três anteriores, nos torneios de Istambul de 2007 e de Pequim de 2010, além do que foi realizado no US Open de 2009.

Em outro jogo encerrado há pouco tempo em Wimbledon, a italiana Flavia Pennetta não conseguiu confirmar a sua condição de 16.ª cabeça de chave de Wimbledon ao estrear com derrota para a compatriota Camila Giorgi, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com isso, Giorgi garantiu vaga na segunda rodada e terá pela frente agora a georgiana Anna Tatishvili, que estreou no Grand Slam realizado em Londres derrotando a tailandesa Tamarine Tanasugarn com parciais de 6/4 e 6/2.