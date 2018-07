Sharapova anuncia fim de parceria com treinador sueco

EUA, Brandeton - A russa Maria Sharapova encerrou a parceria de sucesso com o técnico sueco Thomas Hogstedt. A tenista número dois do mundo, que trabalhou com o treinador nos últimos três anos, avisou que anunciará o nome do seu novo técnico nos "próximos dias".

"Depois de três anos trabalhando juntos, Thomas Hogstedt e eu decidimos encerrar nossa parceria. Devido a problemas pessoais, ele não poderá mais viajar comigo nos próximos meses e ambos concordamos que era o momento certo para seguirmos caminhos diferentes", explicou a russa.

Foi sob o comando do treinador que Sharapova completou o Grand Slam, em 2012, ao faturar o título de Roland Garros, único que faltava para fechar o ciclo dos grandes troféus do circuito. Também retomou a liderança do ranking, ainda que de forma passageira. "Sou muito grata a todo o seu trabalho. E desejo-lhe muito sucesso no futuro", disse a russa.

Neste ano, Sharapova foi semifinalista no Aberto da Austrália, fez nova final em Roland Garros (derrotada por Serena Williams), mas decepcionou em Wimbledon, no fim do mês passado. Ela protagonizou uma das várias "zebras" do torneio ao cair diante da portuguesa Michelle Larcher De Brito, logo na segunda rodada.

Sharapova ainda não sabe quando anunciará seu novo treinador. Thomas Hogstedt, por sua vez, também não informou se trabalhará com outro tenista. O sueco já atuou com o alemão Tommy Haas e a chinesa Na Li, quando ambos estavam listados no Top 10 dos rankings.