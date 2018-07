Sharapova arrasa britânica na estreia em Wimbledon

Maria Sharapova não teve nenhuma dificuldade para confirmar o seu favoritismo na estreia desta edição de Wimbledon, nesta terça-feira, em Londres. A tenista russa arrasou a britânica Samantha Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, e garantiu vaga na segunda rodada da competição.

Quinta cabeça de chave na capital inglesa, Sharapova assim se credenciou para enfrentar na segunda rodada a suíça Timea Bacsinszky, que nesta terça derrotou a canadense Sharon Fichman, também com facilidade, por 6/1 e 6/3.

Campeã de Wimbledon em 2004 e vice em 2011, a russa precisou de apenas 58 minutos para superar Samantha Murray, que ganhou convite para disputar a chave principal da competição. No primeiro set, ela aproveitou duas chances de quebrar o saque da britânica e confirmou todos os seus serviços para fechar a parcial em 6/1.

Já no segundo set, com ainda mais tranquilidade, a atual quinta tenista do ranking mundial converteu os três break points cedidos pela britânica para aplicar o "pneu" (6/0) que liquidou o confronto.

Outra cabeça de chave de destaque que se garantiu na segunda rodada do Grand Slam inglês nesta terça foi Agnieszka Radwanska. Quarta pré-classificada, a polonesa arrasou a romena Andreea Mitu por 6/2 e 6/1. Finalista em 2012, ela havia começado a disputar este duelo na segunda-feira, quando o jogo foi interrompido por falta de luz natural, antes de ser concluído agora.

Radwanska terá como próxima adversária a australiana Casey Dellacqua, que na última segunda-feira estreou superando a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

Em outro jogo interrompido por falta de luz natural na última segunda-feira e concluído nesta terça, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 16ª cabeça de chave, também estreou com vitória tranquila. Ela superou a israelense Shahar Peer por 6/3 e 6/0.

As alemãs Sabine Lisicki e Andrea Petkovic, além da francesa Alize Cornet, todas também cabeças de chave, foram outras tenistas que estrearam com vitórias nesta terça. Já a italiana Sara Errani não conseguiu justificar a sua condição de 14ª pré-classificada diante da francesa Caroline Garcia, que ganhou por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 7/6 (7/3) e 7/5.