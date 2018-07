Sharapova arrasa japonesa e encara Venus em 3ª rodada Depois de partidas fáceis e frequentes "bicicletas" (duplo 6/0 no placar), a chave feminina no Aberto da Austrália terá seus primeiros grandes confrontos a partir da 3ª rodada. O duelo que deverá chamar mais atenção vai envolver a russa Maria Sharapova, atual número dois da WTA, e a norte-americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo. No mesmo lado da chave, as sérvias Ana Ivanovic e Jelena Jankovic, também ex-líderes do ranking, farão outro confronto de peso.