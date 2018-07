Sharapova arrasa Stosur e vai à semifinal ainda invicta

ISTAMBUL - A russa Maria Sharapova entrou em quadra nesta sexta-feira com vaga garantida nas semifinais do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Istambul, na Turquia. Mas manteve o ritmo forte e derrotou a já eliminada australiana Samantha Stosur, encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Para chegar à sua terceira vitória em três jogos no Grupo Branco do Masters, Sharapova precisou de apenas 1 hora e 5 minutos nesta sexta-feira. Ela arrasou Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Agora, espera a definição de sua adversária na semifinal deste sábado, que pode ser a chinesa Na Li ou a bielo-russa Victoria Azarenka.

Número 9 do mundo, Stosur entrou de última hora no Masters, depois que a checa Petra Kvitova desistiu do torneio já na segunda rodada, em virtude de uma virose. E, como tinha perdido para a italiana Sara Errani no dia anterior, a australiana não tinha mais chances de classificação quando foi para quadra nesta sexta-feira encarar Sharapova.

A russa se aproveitou da situação da adversária e conquistou uma vitória fácil, mantendo as chances de terminar a temporada na liderança do ranking - é a número 2, atrás de Azarenka. Antes, ela já tinha vencido Errani e a polonesa Agnieszka Radwanska, que vão se enfrentar ainda nesta sexta-feira para ver quem fica com a segunda vaga do Grupo Branco.

Na outra chave do torneio, a norte-americana Serena Williams já está garantida nas semifinais, também com uma campanha invicta de três vitórias - sua adversária será Errani ou Radwanska. Enquanto isso, Na Li e Azarenka se enfrentam nesta sexta-feira para definir a segunda colocada no Grupo Vermelho, que será a rival de Sharapova neste sábado.