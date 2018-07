Sharapova assume a vice-liderança do ranking da WTA

LOS ANGELES - Maria Sharapova recebeu nesta segunda-feira um consolo pela sua campanha apagada no Torneio de Paris, quando foi eliminada nas quartas de final. A tenista russa, que somou 120 pontos por conta da sua campanha na França, assumiu a segunda colocação no ranking da WTA, com 7.680.

Sharapova ultrapassou a checa Petra Kvitova, que não atou na semana passada, descartou 370 pontos e caiu para o terceiro lugar, com 7.320. Elas estão atrás da bielo-russa Victoria Azarenka, que ocupa a primeira colocação da lista com 8.585 pontos. A líder do ranking da WTA volta a jogar nesta semana, após faturar o título do Aberto da Austrália, no Torneio de Doha. Já Sharapova e Kvitova decidiram ficar fora da disputa no Catar.

O restante do Top 10 do ranking da WTA não sofreu alterações nesta semana. Assim, a dinamarquesa Caroline Wozniacki continua em quarto lugar, à frente, em ordem, da australiana Samantha Stosur, da polonesa Agnieszka Radwanska, da francesa Marion Bartoli, da russa Vera Zvonareva, da chinesa Na Li e da alemã Andrea Petkovic.

Campeã do Torneio de Paris, a alemã Angelique Kerber subiu cinco posições no ranking da WTA ao conquistar o primeiro troféu da sua carreira e agora ocupa a 22ª colocação. Ela está duas posições atrás da eslovaca Daniela Hantuchova, que faturou o título do Torneio de Pattaya.

Ranking da WTA, 13/2:

1.ª Victoria Azarenka (BLR), 8.585 pontos

2.ª Maria Sharapova (RUS), 7.680

3.ª Petra Kvitova (RCH), 7.320

4.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.085

5.ª Samantha Stosur (AUS), 5.430

6.ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.330

7.ª Marion Bartoli (FRA), 4.890

8.ª Vera Zvonareva (RUS), 4.690

9.ª Na Li (CHN), 4.450

10.ª Andrea Petkovic (ALE), 3.950

11.ª Francesca Schiavone (ITA), 3.640

12.ª Serena Williams (EUA), 3.580

13.ª Jelena Jankovic (SER), 3.295

14.ª Sabine Lisicki (ALE), 3.117

15.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.735

16.ª Shuai Peng (CHN), 2.580

17.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.575

18.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.526

19.ª Ana Ivanovic (SER), 2.525

20.ª Daniela Hantuchova (ESQ), 2.450

296.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 178