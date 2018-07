Sharapova ataca Serena a dois dias de Wimbledon

LONDRES - A rivalidade entre Serena Williams e Maria Sharapova ganhou mais um capítulo neste sábado, quando a russa fez um comentário ácido e crítico sobre a norte-americana, o que deve aumentar o clima de animosidade entre ambas, dois dias antes do início de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres.

Em uma entrevista coletiva prévia do torneio, Sharapova foi questionada sobre um artigo da revista Rolling Stone em que Serena fez comentários críticos, sem citar nomes, sobre uma Top 5 e seu namorado. "Se ela quer ficar com um cara que não respeita seus sentimentos, vá em frente", disse Serena, em declaração que seria sobre a russa e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Sharapova, então, mandou Serena a cuidar do seu próprio relacionamento. "Se ela quer falar sobre algo pessoal, talvez ela devesse falar sobre seu relacionamento com seu namorado, que era casado, está obtendo o divórcio e tem filhos", disparou, ao comentar o namoro de Serena com seu treinador, Patrick Mouratoglou.

Sorteadas em lados diferentes da chave de Wimbledon, Serena e Sharapova só podem se enfrentar na decisão do Grand Slam londrino. Dentro da quadra, a norte-americana tem ampla vantagem sobre a russa. A número 1 do mundo venceu 14 dos 16 duelos contra a terceira colocada no ranking da WTA, sendo que o último deles foi a final de Roland Garros. Sharapova não vence Serena desde 2004.