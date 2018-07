Sharapova atropela suíça e vai à 3ª rodada em Londres

A russa Maria Sharapova segue tendo tranquilidade em seu início de caminhada em Wimbledon. Depois de passear na estreia contra a britânica Samantha Murray, a cabeça de chave número 5 voltou a atropelar nesta quinta-feira. Desta vez, a vítima foi a suíça Timea Bacsinszky, que caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, exatamente em uma hora de partida.

Desde o primeiro set, Sharapova fez transparecer em quadra a superioridade no ranking - ela é a número 5 do mundo, enquanto Bacsinszky é a 85.ª. A russa ainda cedeu uma quebra à suíça em seu pior momento em quadra, mas nem isso ameaçou sua vitória. No segundo set, ela seguiu sem dificuldades e confirmou o triunfo sem sequer sofrer sustos.

Sharapova já sabe quem irá enfrentar na terceira rodada do Grand Slam inglês. Ela terá pela frente a norte-americana Alison Riske, número 44 do ranking, que nesta quinta-feira passou também em dois sets pela italiana Camila Giorgi, com parciais de 7/5 e 6/2.

Outra das favoritas que se deu bem nesta quinta foi a alemã Angelique Kerber. Cabeça de chave número 9, ela teve bem mais dificuldade, mas também avançou à terceira rodada ao bater a britânica Heather Watson por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/1. Ela agora terá pela frente outra cabeça de chave: a belga Kirsten Flipkens, 24.ª favorita, que eliminou a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 a 0 (6/2 e 6/1).

A jovem Eugenie Bouchard, cabeça de chave número 13, também se classificou nesta quinta. A canadense de apenas 20 anos até sofreu um pouco no primeiro set, mas eliminou a espanhola Silvia Soler Espinosa por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e agora enfrentará Andrea Petkovic. A alemã, 20.ª favorita, passou em três sets pela romena Irina-Camelia Begu, com 6/4, 3/6 e 6/1.

Sabine Lisicki, também da Alemanha, foi mais uma cabeça de chave a vencer. Favorita número 19, ela passou pela checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Por outro lado, a espanhola Carla Suárez Navarro, cabeça de chave número 15, caiu diante da casaque Zarina Diyas por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (14/12), 5/7 e 6/2.