Sharapova atropela Wozniacki e leva título em Indian Wells

INDIAN WELLS - Com facilidade, a russa Maria Sharapova venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com duplo 6/2, neste domingo, e se sagrou campeã do Torneio de Indian Wells. Cabeça de chave número 2 da competição disputada nos Estados Unidos, ela faturou o seu primeiro título desde quando conquistou Roland Garros, no ano passado.

Esse também foi o 28.º título de Sharapova, que havia levado a taça em Indian Wells anteriormente em 2006. Esta nova conquista em solo norte-americano acabou coroando o retorno da tenista ao segundo lugar do ranking mundial, o que acabou sendo garantido no último sábado com a vitória sobre a sua compatriota Maria Kirilenko nas semifinais. Ela irá ultrapassar oficialmente nesta segunda-feira, na listagem que será atualizada pela WTA, a bielo-russa Victoria Azarenka.

Já Wozniacki, atual décima colocada do ranking mundial, fracassou em sua tentativa de voltar a ser campeã em Indian Wells, onde faturou o título em 2011, quando era a tenista número 1 do mundo. Ela buscava a sua primeira conquista no ano e a 21.ª de sua carreira.

Essa foi a quinta vitória de Sharapova em sete confrontos com Wozniacki, sendo que desta vez ela precisou de apenas 1 hora e 24 minutos para liquidar a dinamarquesa. Dominante, a russa aproveitou quatro de nove chances de quebrar o saque de sua adversária, que não conseguiu converter nenhum dos dois break points cedidos pela campeã. Sharapova ainda ganhou 86% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e contabilizou quatro aces.