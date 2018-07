Sharapova aumenta disputa pela liderança do ranking com Serena

A disputa pela liderança do ranking da WTA esquentou de vez. A norte-americana Serena Williams continua sendo a número 1 do mundo, mas a diferença para a segunda colocada, Maria Sharapova, diminuiu para 681 pontos após a russa conquistar o título do Torneio de Brisbane no último fim de semana.

Enquanto Serena disputou a Copa Hopman, competição por equipes mistas que não conta pontos para o ranking e se manteve com 8.016, Sharapova foi campeã do primeiro torneio que disputou na temporada e chegou aos 7.335 pontos. Assim, existe a possibilidade de uma mudança na liderança do ranking após a disputa do Aberto da Austrália.

O primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne, começa em 19 de janeiro. E Sharapova só depende das suas forças para assumir a liderança da lista, pois ela e Serena foram eliminadas nas oitavas de final da competição no ano passado.

Campeã do Torneio de Shenzhen no último fim de semana, a romena Simona Halep permanece terceiro lugar no ranking, agora com 6.571 pontos, à frente da checa Petra Kvitova, a quarta colocada, que caiu nas semifinais na China e está em quarto lugar com 5.891.

Derrotada por Sharapova na decisão em Brisbane, a sérvia Ana Ivanovic ganhou duas posições no ranking e está em quinto lugar, com 4.845 pontos, agora seguida pela polonesa Agnieszka Radwanska e pela canadense Eugenie Bouchard.

Vice-campeã do Torneio de Auckland, a dinamarquesa Caroline Wozniacki continua em oitavo lugar. A alemã Angelique Kerber, que parou nas quartas de final em Brisbane, permanece na nona colocação, enquanto a russa Ekaterina Makarova completa o Top da lista.

Campeã em Auckland, a norte-americana Venus Williams subiu uma posição no ranking e agora é a número 18 do mundo. Já a brasileira Teliana Pereira caiu para o 112º lugar ao perder dois postos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 8.016 pontos

2) Maria Sharapova (RUS), 7.335

3) Simona Halep (ROM), 6.571

4) Petra Kvitova (RCH), 5.891

5) Ana Ivanovic (SER), 4.845

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.810

7) Eugenie Bouchard (CAN), 4.715

8) Caroline Wozniacki (DIN), 4.625

9) Angelique Kerber (ALE), 3.275

10) Ekaterina Makarova (RUS), 2.970

11) Dominika Cibulkova (ESQ), 2.953

12) Flavia Pennetta (ITA), 2.861

13) Andrea Petkovic (ALE), 2.780

14) Sara Errani (ITA), 2.735

15) Jelena Jankovic (SER), 2.590

16) Lucie Safarova (RCH), 2.545

17) Carla Suarez Navarro (ESP), 2.415

18) Venus Williams (EUA), 2.370

19) Alize Cornet (FRA), 2.255

20) Samantha Stosur (AUS), 1.895

112) Teliana Pereira (BRA), 508