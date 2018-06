Sharapova avança às quartas de final e Ostapenko é eliminada na China

A russa Maria Sharapova precisou de uma virada para se garantir nas quartas de final do Torneio de Shenzhen. Nesta terça-feira, a hoje número 59 do mundo superou a norte-americana Alison Riske, 70ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

+ Bia Haddad Maia vence set, mas perde para Radwanska na estreia em Auckland

+ Bruno Soares admite sufoco em estreia com vitória na temporada

Sharapova disparou 11 aces no duelo e salvou sete dos dez break points da oponente. "Embora eu quisesse uma vitória rápida e fácil, este é o tipo de jogo que você precisa, especialmente com uma preparação tão curta para o Aberto da Austrália", disse a russa.

Nas quartas de final do evento chinês, Sharapova terá pela frente a casaque Zarina Diyas, número 66 do mundo, que passou pela chinesa Shuai Zhang (35ª) por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4. A russa venceu as duas partidas anteriores contra a sua próxima rival em Shenzhen.

Também nesta terça, a checa Kristyna Pliskova, gêmea da número 1 do mundo Karolina Pliskova, surpreendeu ao vencer a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A número 7 do mundo vinha de vitória sobre a norte-americana Serena Williams em jogo de exibição no último sábado em Abu Dabi, mas sofreu com o saque da 61ª colocada no ranking, que fez 11 aces. Na segunda rodada, Pliskova vai encarar a romena Ana Bogdan, que aplicou 6/4 e 6/2 na italiana Camila Giorgi.

Com a segunda vitória no evento chinês, a húngara Timea Babos e a bielo-russa Aryna Sabalenka se classificaram nesta terça para as quartas de final do Torneio de Shenzhen.