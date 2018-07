Sharapova avança com facilidade em Estrasburgo A russa Maria Sharapova avançou com facilidade às quartas de final do Torneio de Estrasburgo, disputado em quadras de saibro e que serve de preparação para Roland Garros. Nesta quarta-feira, ela superou a búlgara Dia Evtimova, número 267 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 2 minutos.