Sharapova avança na Austrália após susto; Serena é eliminada

A norte-americana Serena Williams não teve a mesma sorte contra a também russa Ekaterina Makarova, e foi eliminada de forma surpreendente por 6-3 e 6-3 mais cedo nesta quarta.

Makarova tornou-se apenas a quinta tenista de fora do top 10 do ranking mundial a vencer Serena em um torneio do Grand Slam desde 2000.

Sharapova, a quarta cabeça-de-chave, teve bastante trabalho contra os golpes firmes e as recepções de saque certeiras de Lisicki, a 14a pré-classificada, e precisou sobreviver a cinco break points no terceiro game do set final para chegar à vitória.

A confiança da russa cresceu depois disso e ela conseguiu quebrar o serviço de Lisicki no sexto game, o que praticamente selou a vitória por 3-6, 6-2 e 6-3.

Sharapova, de 24 anos, entrou na Rod Laver Arena como favorita absoluta após ter perdido apenas cinco games nos três jogos anteriores, tendo passado só 3 horas e 29 minutos em quadra.

Em contraste, Lisicki vinha sofrendo com uma lesão abdominal que a tirou dos torneios preparatórios de Auckland e Sydney antes do Aberto do Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada.

Sem sua antiga rival Serena Williams a sua espera nas quartas de final, após a derrota da norte-americana para Makarova, Sharapova agora terá um confronto com sua compatriota lutando por uma vaga entre as quatro finalistas.