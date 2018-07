Sharapova avança sem jogar depois de Ashleigh Barty abandonar torneio

BRISBANE - Com uma contusão muscular na perna esquerda, a tenista australiana Ashleigh Barty abandonou nesta terça-feira a disputa do Torneio de Brisbane, na Austrália. Assim, a russa Maria Sharapova, que seria sua adversária nesta quarta, avançou para as quartas de final sem nem precisar jogar.

Número 4 do mundo, Sharapova está voltando a jogar justamente em Brisbane, após ficar afastada desde agosto por causa de lesão no ombro. Na segunda-feira, ela estreou com vitória fácil sobre a francesa Caroline Garcia e avançou para a segunda rodada do torneio, quando enfrentaria Barty.

A australiana de apenas 17 anos, que ocupa a 190ª colocação no ranking, precisou passar pelo qualifying para disputar o torneio. Na primeira rodada, ela venceu a eslovaca Daniela Hantuchova e se credenciou para enfrentar Sharapova, mas acabou abandonando a disputa contundida. Agora, Sharapova já está nas quartas de final do torneio, quando enfrentará a estoniana Kania Kinepi, número 30 do mundo, que se classificou nesta terça-feira com a vitória sobre a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. O jogo entre elas ainda não tem data marcada.