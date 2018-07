Sharapova bate 'freguesa' Halep e fica perto da semifinal do Masters da WTA Com sua sexta vitória em seis jogos contra Simona Halep no circuito profissional, Maria Sharapova derrotou a romena por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta terça-feira, em Cingapura, e ficou mais perto de garantir vaga na semifinal do Masters da WTA, torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, exceto Serena Williams, que encerrou seu ano antes do previsto para cuidar da saúde e se recuperar de lesões.