Sharapova bate Radwanska e Rússia vai à  semifinal da Fed Cup

Maria Sharapova venceu Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, neste domingo, em Cracóvia (POL), e fez a Rússia liquidar em 3 a 0 o confronto que travou com a Polônia na Fed Cup, espécie de versão feminina da Copa Davis. A atual número 2 do mundo assim fez o seu país ir à semifinais da competição entre países do tênis feminino.

No último sábado, Sharapova já havia arrasado Urszula Radwanska, por 6/0 e 6/3, enquanto a veterana Svetlana Kuznetsova surpreendeu ao derrotar Agnieszka, atual oitava tenista do mundo, por 2 sets a 1. Assim, as russas ficaram dependendo de apenas uma vitória na melhor de cinco partidas deste confronto entre os dois países.

E neste domingo Sharapova iniciou o duelo diante da principal tenista polonesa da atualidade de forma arrasadora, frustrando logo de cara a empolgação das cerca de 15 mil pessoas que foram apoiar as polonesas na Krakow Arena.

Já na segunda parcial, Sharapova chegou a abrir 5/2, mas Radwanska conseguiu salvar dois match points e depois empatar o duelo em 5/5. Em seguida, porém, sucumbiu diante da favorita, que ganhou os dois games seguintes para conquistar neste domingo a sua 12ª vitória em 14 confrontos com a polonesa.

Com o triunfo sobre as polonesas, a Rússia se credenciou para enfrentar na próxima fase as vencedoras do duelo entre Alemanha e Austrália, em Stuttgart, também previsto para ser encerrado neste domingo.