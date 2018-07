Sharapova busca pôr fim à freguesia diante de Serena Williams

Tenista número 2 do mundo, Maria Sharapova tem uma difícil missão na final do Aberto da Austrália. Para faturar o troféu em Melbourne, a russa terá de acabar com a freguesia diante da norte-americana Serena Williams na decisão deste sábado, a partir das 6h30 (de Brasília). Em 18 confrontos já disputados entre as duas atletas, a musa tem ampla desvantagem no retrospecto, com 16 derrotas e duas vitórias.

Os únicos triunfos de Sharapova sobre Serena foram obtidos em 2004: na decisão de Wimbledon e no Masters Cup - torneio que reúne as melhores tenistas da temporada e hoje é conhecido como Masters da WTA. De lá para cá, a americana levou a melhor nos últimos 15 confrontos consecutivos.

No ano passado, a atual número 1 do mundo desbancou a rival em Miami e em Brisbane, competições disputadas em quadra dura. Em Grand Slams, Serena eliminou a russa no próprio Aberto da Austrália (2005 e 2007), em Wimbledon (2010) e em Roland Garros (2013). Também vale destacar que ela não deu qualquer chance para Sharapova nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Sharapova busca o seu sexto título de Grand Slam na carreira, enquanto Serena sonha com a sua 19ª conquista. Se ganhar neste sábado, a norte-americana se tornará a segunda maior vencedora da história da Era Aberta do tênis, atrás apenas da alemã Steffi Graf, que lidera com 22 troféus.

Em sua quarta final no Aberto da Austrália, a russa batalha por seu segundo título. Campeã em 2008 sobre Ana Ivanovic, a atual número 2 do mundo viu as chances escaparem diante de Vitoria Azarenka, em 2012, e da própria Serena, em 2007. Do outro lado da quadra, a americana ainda não levantou o troféu em Melbourne depois de uma grave lesão que a afastou das quadras entre julho de 2010 e junho de 2011. No entanto, antes desse período Serena foi campeã mais vezes do que qualquer outra tenista com as taças de 2003, 2005, 2007, 2009 e 2010.

CURIOSIDADES

A última vez que duas primeiras cabeças de chave do Aberto da Austrália se enfrentaram na decisão foi há onze anos. Em 2004, a líder Justine Henin superou a belga Kim Clijsters para ficar com o troféu. Já o último encontro entre duas favoritas na final de um Grand Slam deu-se no US Open de 2013, quando Serena Williams superou a então número 2 do mundo Victoria Azarenka.

Apesar da disparidade entre as tenistas, Serena e Sharapova são as únicas jogadoras em atividade que já conquistaram títulos dos quatro Grand Slams. Na Era Aberta do tênis, Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova and Steffi Graf também compõem o seleto grupo. Antes de 1968, Maureen Connolly, Doris Hart, Shirley Fry and Billie Jean King completam a lista.

Confira todos os confrontos entre Serena Williams e Maria Sharapova:

2004 - Miami - vencedora: Serena Williams

2004 - Wimbledon - Maria Sharapova

2004 - Masters Cup (Los Angeles) - Maria Sharapova

2005 - Aberto da Austrália - Serena Williams

2007 - Aberto da Austrália - Serena Williams

2007 - Miami - Serena Williams

2008 - Charleston (EUA) - Serena Williams

2010 - Wimbledon - Serena Williams

2011 - Stanford (EUA) - Serena Williams

2012 - Madri - Serena Williams

2012 - Olimpíada (Londres) - Serena Williams

2012 - Masters da WTA (Istambul) - Serena Williams

2013 - Doha - Serena Williams

2013 - Miami - Serena Williams

2013 - Madri - Serena Williams

2013 - Roland Garros - Serena Williams

2014 - Bisbane (Austrália) - Serena Williams

2014 - Miami - Serena Williams