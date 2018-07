Sharapova cai para 4º e Kvitova assume vice-liderança do ranking

Perseguindo a segunda colocação do ranking nas últimas semanas, a checa Petra Kvitova aproveitou a queda precoce de Maria Sharapova em Roland Garros para assumir a vice-liderança nesta segunda-feira. Kvitova está atrás apenas da norte-americana Serena Williams, líder disparada da lista da WTA e campeã de Roland Garros, no sábado.

Kvitova saltou do quarto para o segundo lugar graças principalmente a decepções das rivais. Sharapova, que detinha a vice-liderança, foi eliminada nas oitavas de final, longe de defender o título conquistado em Roland Garros, no ano passado. E a romena Simona Halep não foi além do terceiro lugar na lista da WTA ao cair logo na segunda rodada.

Com estes resultados, Kvitova não precisou ir além das oitavas de final em Paris para alcançar o segundo posto no ranking. No entanto, o sonho de alcançar a liderança ainda está distante. A tenista checa tem 6.870, muito distante dos 11.291 de Serena. A norte-americana ampliou ainda mais sua vantagem ao faturar seu 20º título de Grand Slam, no fim de semana.

A mudança na vice-liderança não foi a única do Top 10. Com uma campanha sólida em Roland Garros, a sérvia Ana Ivanovic passou do 7º para o 6º posto. A russa Ekaterina Makarova também ganhou uma colocação e aparece agora em 8º. E a alemã Angelique Kerber, também ganhando uma posição, voltou à lista das 10 melhores tenistas do mundo.

Já a espanhola Carla Suárez Navarro caiu de 8º para o 9º lugar e a canadense Eugenie Bouchard deixou o Top 10, trocando o 6º pelo 11º posto. A dinamarquesa Caroline Wozniacki manteve o quinto lugar.

Mas o maior destaque da lista é a checa Lucie Safarova. Surpreendente vice-campeã de Roland Garros, ela saltou do 13º para a 7ª colocação. Trata-se da sua melhor posição no ranking da WTA, logo após disputar sua primeira final de Grand Slam.

A brasileira Teliana Pereira ganhou duas posições na lista atualizada nesta segunda, passando do 76º para o 74º lugar. Fora do Top 100, Beatriz Haddad Maia subiu do 166º para o 154º posto.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 11.291 pontos

2º - Petra Kvitova (República Checa), 6.870

3º - Simona Halep (Romênia), 6.130

4º - Maria Sharapova (Rússia), 5.950

5º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 5.000

6º - Ana Ivanovic (Sérvia), 4.305

7º - Lucie Safarova (República Checa), 4.055

8º - Ekaterina Makarova (Rússia), 3.620

9º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 3.345

10º - Angelique Kerber (Alemanha), 3.120

11º - Eugenie Bouchard (Canadá), 3.118

12º - Karolina Pliskova (República Checa), 3.010

13º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 2.765

14º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.660

15º - Timea Bacsinszky (Suíça), 2.628

16º - Venus Williams (EUA), 2.586

17º - Elina Svitolina (Ucrânia), 2.405

18º - Madison Keys (EUA), 2.395

19º - Sabine Lisicki (Alemanha), 2.165

20º - Sara Errani (Itália), 2.140

---------------------------------

74º - Teliana Pereira (Brasil), 773

154º - Beatriz Haddad Maia (Brasil), 339

244º - Gabriela Cé (Brasil), 180

247º - Paula Gonçalves (Brasil), 178