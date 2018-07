Sharapova celebra primeiro título após suspensão: 'Eu me lembrarei para sempre'

A tenista russa Maria Sharapova não escondeu sua emoção neste domingo após superar a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (10/8), e conquistar o Torneio de Tianjin, na China.

Foi o primeiro título de Sharapova desde o seu retorno às quadras em abril, após cumprir 15 meses de suspensão por doping. Sua última conquista ocorrera apenas em janeiro de 2015, em Brisbane, na Austrália.

"É muito especial, um torneio especial e eu me lembrarei para sempre dessa vitória", comentou a russa. "Fazia alguns anos que eu não conquistava um troféu. É uma sensação muito boa e um esforço de equipe."

Sharapova também descreveu a emoção de disputar uma decisão. "Quando você começa um torneio, no início é frio e não tem muitos espectadores, mas você acaba chegando à final e o estádio está cheio, com muito entusiasmo e energia", acrescentou. "Você precisa apreciar esses momentos, e nunca tê-los como garantido."

A russa foi afastada em janeiro do ano passado por ter sido flagrada em exame com a substância Meldonium, que entrou na lista de proibição da Agência Mundial Antidoping no mesmo mês de sua suspensão.

Ex-número 1 do ranking e atualmente na 86ª colocação, Sharapova chegou neste domingo a 36 títulos de simples no circuito da WTA.