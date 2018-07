Sharapova começa em Melbourne com vitória tranquila sobre croata

Sem maiores problemas, Maria Sharapova estreou com vitória no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, em Melbourne. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam, a tenista russa venceu a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 26 minutos de partida.

Com o triunfo, a atual vice-líder do ranking mundial se credenciou para encarar na segunda rodada da competição a sua compatriota Alexandra Panova, que veio do qualifying e nesta segunda-feira estreou na chave principal do torneio superando a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/0.

Sharapova abriu sua campanha em Melbourne embalada pelo título conquistado no Torneio de Brisbane, primeiro evento que disputou no ano, e nesta segunda chegou a levar um susto ao ter o seu saque quebrado por uma vez no primeiro set. Porém, converteu dois de quatro break points para fechar a parcial inicial em 6/4.

Já no segundo set, desta vez com bem mais facilidade, a russa chegou a abrir 5/0 após conquistar duas quebras seguidas de saque, antes de fechar o confronto em 6/1 com um ace, então o seu sexto na partida.

Campeã de Roland Garros no ano passado, Sharapova foi às oitavas de final do Aberto da Austrália em 2014 e agora almeja obter em Melbourne o sexto título de Grand Slam de sua carreira. Na competição, por sinal, a russa tem chances de ultrapassar a norte-americana Serena Williams na liderança do ranking mundial.