Sharapova confirma melhor fase e elimina Azarenka

No inesperado duelo entre duas ex-líderes do ranking logo na terceira rodada, a russa Maria Sharapova fez valer seu melhor momento no circuito e eliminou a bielo-russa Victoria Azarenka na madrugada desta terça-feira. A número dois do mundo levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou às oitavas de final do Torneio de Indian Wells.

Grandes rivais no circuito, Sharapova e Azarenka fizeram um confronto equilibrado que durou quase duas horas, apesar de contar com apenas dois sets. As duas foram irregulares no saque, com nove duplas faltas para a Azarenka e oito para a russa, que cravou cinco aces.

Apesar de estar em melhor fase, Sharapova não passou ilesa pelo duelo e sofreu uma quebra de saque em cada set. No entanto, foi melhor ao se impor no serviço da número 38 do ranking por duas vezes em cada parcial.

Com o triunfo, Sharapova empatou o retrospecto entre as duas tenistas. Agora cada uma tem sete vitórias no circuito. Vitoriosa nas últimas três partidas, a tenista da Rússia não perde para a rival desde outubro de 2012. Nas oitavas de final, Sharapova vai enfrentar a italiana Flavia Pennetta, atual campeã em Indian Wells.

Na mesma rodada, a sérvia Ana Ivanovic foi surpreendida pela francesa Caroline Garcia e foi eliminada pelo placar de 6/2, 5/7 e 6/2. Garcia vai duelar com a alemã Sabine Lisicki, que superou a italiana Sara Errani por 6/4 e 6/2.