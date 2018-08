Sharapova confirma vitória após chuva e Kvitova avança às oitavas em Montreal

Em dia cheio nas quadras duras do Torneio de Montreal, a russa Maria Sharapova conseguiu finalizar seu jogo adiado da noite passada, nesta terça-feira, a checa Petra Kvitova confirmou o favoritismo na estreia avançando já às oitavas de final, assim como a alemã Julia Görges.

De volta ao torneio canadense após quatro anos, Sharapova precisou permanecer em quadra nesta terça apenas 36 minutos. Foi o tempo suficiente para vencer seis games em sequência para superar a búlgara Sesil Karatantcheva pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A partida foi iniciada na noite de segunda, mas foi paralisada pela chuva.

Na segunda rodada, a ex-número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre a compatriota Daria Kasatkina e a grega Maria Sakkari. Elas vão entrar em quadra ainda nesta terça.

Oitava pré-classificada, Petra Kvitova fez sua estreia nesta terça diretamente na segunda rodada. E não decepcionou a torcida. A checa bateu a estoniana Anett Kontaveit por 6/3 e 6/4. Nas oitavas, sua adversária vai sair do duelo entre a holandesa Kiki Bertens e a checa Karolina Pliskova, nona cabeça de chave. Bertens venceu nesta terça a local Carol Zhao por 6/1 e 6/2.

Julia Görges, por sua vez, já venceu duas partidas na chave canadense. Nesta terça, ela bateu a checa Lucie Safarova de virada, pelo placar de 2/6, 6/4 e 6/3. Nas oitavas, a atual número dez do mundo vai duelar com a vencedora do confronto entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a letã Anastasija Sevastova.

Em outros confrontos já finalizados no dia, a britânica Johanna Konta despachou a leta Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros no ano passado, por 6/7 (6/8), 6/1 e 6/2. E a belga Alison Van Uytanck eliminou a russa Sofya Zhuk por 6/1 e 6/2, enquanto a romena Sorana Cirstea venceu a compatriota Monica Niculescu por 3/6, 6/4 e 6/4.