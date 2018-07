Sharapova defenderá seu lugar no Top 10 em Stuttgart

STUTTGART - Atual nona colocada do ranking mundial feminino do tênis, Maria Sharapova precisará lutar nesta semana, no Torneio de Stuttgart, pela sua permanência no Top 10 da WTA. A russa é a atual campeão da competição alemã e com isso defenderá os 470 conquistados pelo título do ano passado. Ela corre o risco de ser ultrapassada na listagem pela eslovaca Dominika Cibulkova e pela italiana Sara Errani, respectivas décima e 11ª colocadas do mundo.

Sharapova irá estrear em Stuttgart contra a checa Lucie Safarova e poderá travar um provável duelo com a polonesa Agnieszka Radwanska, principal favorita ao título, nas quartas de final. E a russa precisará vencer este duelo para seguir com chances de se manter no Top 10, sendo que Sara Errani também é uma possível adversária sua nas semifinais na Alemanha.

Liderado com folga pela norte-americana Serena Williams, o ranking da WTA não contou com alterações de posições no grupo das 36 primeiras colocadas nesta segunda-feira. O principal destaque desta atualização foi a ascensão da juvenil croata Donna Vekic, de 17 anos. Com o título do Torneio de Kuala Lumpur, onde bateu Cibulkova na decisão, ela saltou 30 posições e passou a ocupar o 65º lugar.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira, que acumulou uma vitória e uma derrota no último final de semana em duelos contra suíças na Fed Cup, em Catanduva, perdeu um posto e agora figura como 93ª tenista do mundo. Ela segue de longe como a tenista número 1 do Brasil, enquanto a segunda mais bem ranqueada do País na WTA é Laura Pigossi, que se manteve na 263ª posição.