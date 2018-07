Sharapova deixa o ranking mundial e Teliana aparece fora do Top 200

Nove meses após ser flagrada em exame antidoping por continuar usando Meldonium mesmo depois de a substância ser relacionada como proibida, a tenista Maria Sharapova não aparece mais no ranking mundial. A atualização desta segunda-feira já descarta os pontos do Masters da WTA do ano passado, última vez que ela havia pontuado.

Sharapova, ex-número 1 do mundo, foi flagrada em exame antidoping durante o Aberto da Austrália, em janeiro, e por isso perdeu os pontos que conquistou lá - chegou às quartas de final. Nas últimas 52 semanas, também disputou a final da Fed Cup, em novembro, que não conta pontos para o ranking, e o Masters da WTA, que está tendo sua edição 2016 nesta semana.

Como havia sido semifinalista em 2015, Sharapova ainda mantinha 690 pontos no ranking mundial até a semana passada. Por isso, nunca caiu abaixo do 100.º lugar - desde julho, variava do 91.º a 96.º lugares. Agora, não só sai do Top 100 como deixa o ranking.

A suspensão de Sharapova termina em 25 de abril do ano que vem e, como não terá ranking, a russa precisará de convites dos organizadores para entrar em torneios. O apelo midiático da russa, porém, deve fazer com que isso não seja um grande problema.

TELIANA CAI - A brasileira Teliana Pereira também não para de cair. Depois de chegar a ser a 43.ª do ranking mundial, ela aparece nesta segunda-feira no 201.º lugar, deixando o Top 200 depois de mais de quatro anos. A última vez dela fora do grupo das 200 primeiras havia sido em setembro de 2012.

A queda no ranking é consequência de uma temporada desastrosa. Desde que avançou da primeira rodada de Roland Garros e caiu para Serena Williams na segunda fase, a brasileira disputou nove torneios e só ganhou um jogo, sobre a atual 411.ª do mundo, num torneio de baixo nível técnico na França.

Hoje, a melhor brasileira do ranking mundial é Paula Gonçalves, no 163.º lugar. Além de Teliana, outra Top 300 do Brasil é Bia Haddad Maia, em 274.º lugar.

NO MASTERS - Apesar da retirada dos pontos relativos ao Masters da WTA do ano passado, não houve mudanças no Top 10 do ranking mundial. Na briga mais acirrada, pelo nono lugar, que valia um lugar no torneio em Cingapura, a russa Kuznetsova se manteve à frente da britânica Konta.

Carla Suárez Navarro, da Espanha, ganhou uma posição e agora é a 11.ª, seguida da bielo-russa Victoria Azarenka. Ambas passaram a checa Petra Kvitova, que foi semifinalista do Masters no ano passado e caiu para 13.º lugar.

Ranking:

1º - Angelique Kerber (ALE), 8.000 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.975

4º - Simona Halep (ROM), 4.728

5º - Karolina Pliskova (RCH), 4.100

6º - Garbiñe Muguruza (ESP), 3.736

7º - Madison Keys (EUA), 3.637

8º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.625

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.490

10º - Johanna Konta (GBR), 3.455

11º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.170

12º - Victoria Azarenka (BLR), 3.061

13º - Petra Kvitova (RCH), 2.847

14º - Elina Svitolina (UCR), 2.456

15º - Venus Williams (EUA), 2.241

17º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.240

16º - Roberta Vinci (ITA), 2.190

18º - Timea Bacsinzky (SUI), 2.188

19º - Elena Vesnina (RUS), 2.094

20º - Samantha Stosur (AUS), 2.090

163º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 343

201º - Teliana Pereira (BRA), 264