Sharapova derrota Hantuchova na estreia em Stanford

A vitória garantiu a ex-número 1 do mundo nas quartas de final, quando poderá bater de frente contra Serena Williams. A americana enfrentará nesta quinta a russa Maria Kirilenko em busca de uma vaga nas quartas. "Eu perdi para as duas na última vez que as enfrentei", comentou Sharapova.

Se Serena confirmar o favoritismo, Sharapova disse esperar um confronto difícil, embora a americana dispute apenas o seu primeiro torneio em solo americano desde o US Open de 2009. "Você nunca pode descansar diante de Serena. Ela não joga [com frequência] há algum tempo, mas ainda é uma grande adversária. Ela tem 13 títulos de Grand Slam, e eu apenas 3. Isso diz muita coisa", comentou.

Apesar do respeito à adversária, Sharapova afirmou estar satisfeita com sua evolução neste ano. "Ainda tenho que melhorar algumas coisas para ganhar mais consistência. Tive que tomar decisões difíceis no ano passado, mas agora estou indo na direção certa", declarou a russa, semifinalista em Roland Garros e finalista em Wimbledon em 2011.

Na outra ponta da chave em Stanford, a eslovaca Dominika Cibulkova derrotou a local Christina McHale por 6/4, 2/6 e 6/3 e avançou às quartas. Ela poderá cruzar com a favorita Victoria Azarenka, que ainda jogará pela segunda rodada.

Ainda na noite de quarta, a francesa Marion Bartoli superou a canadense Rebecca Marino por 6/4 e 6/3, enquanto a polonesa Agnieszka Radwanska bateu Chang Kai-Chen, de Taiwan, por 6/4, 3/6 e 6/0.