Sharapova derrota Na Li e é bicampeã em Stuttgart

SÃO PAULO - Embalada de vez no saibro de Stuttgart, Maria Sharapova faturou o bicampeonato no torneio alemão neste domingo ao derrotar na final a chinesa Na Li por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Dominante, a tenista russa cometeu poucos erros e praticamente não deu chances à rival.

Sharapova conquistou seu segundo título no ano - também venceu em Indian Wells - e manteve sua evolução no saibro, piso que não dominava há poucas temporadas. A atual número dois do mundo soma agora 20 vitórias seguidas na terra batida (somando resultados de 2012) e acumula triunfos em todas as 7 finais que disputou sobre este piso.

Com este embalo, Sharapova ganha força no saibro a poucas semanas de Roland Garros e reforça seu favoritismo para a busca do bicampeonato em Paris. De quebra, neste domingo, ela se vingou da derrota sofrida diante de Na Li na semifinal do Aberto da Austrália em janeiro deste ano.

A vitória começou a ser construída logo no primeiro game da partida, quando Sharapova quebrou o saque da chinesa. Na Li ainda conseguiu devolver a quebra, mas a russa voltou a se impor no serviço da rival, fechando o set.

Sem o mesmo ritmo da favorita, Na Li ofereceu menor resistência no segundo set. Assim, Sharapova fechou a parcial com outras duas quebras e sem ter o saque ameaçado. Ao fim de 1h32min, a russa comemorou o bicampeonato.