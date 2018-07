Sharapova derrota Stosur e se sagra campeã do Torneio de Roma

ROMA - A russa Maria Sharapova confirmou o bom momento no circuito ao conquistar neste domingo o título do Torneio de Roma. A ex-número 1 do mundo derrotou na final a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, encerrando um jejum de um ano sem troféus.

Seu último título foi conquistado em Estrasburgo, na França, em maio de 2010. Desde então, Sharapova vem recuperando sua melhor forma dentro das quadras. Com a vitória em Roma, a russa faturou seu maior título no saibro, às vésperas de Roland Garros, único Grand Slam que ainda não venceu.

Na decisão, Sharapova mostrou a mesma consistência que vinha exibindo durante esta semana, quando eliminou as favoritas Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka. Firme no saque e agressiva nas trocas de bola, a ex-líder do ranking não deu chances à Stosur no início do jogo. Abriu 4/0 no placar e encaminhou o primeiro set com tranquilidade.

No segundo set, ela manteve o ritmo e quebrou o saque da rival logo no primeiro game. Stosur, atual vice-campeã de Roland Garros, mostrou maior resistência, mas não conseguiu evitar a derrota, após 1h23min.

A final feminina começou a ser disputada com um atraso de três horas, por conta da chuva na capital italiana. O imprevisto também adiará o início da decisão da chave masculina, que estava marcado para às 11 horas (horário de Brasília).