Sharapova derruba Azarenka e encara Serena em final ISTAMBUL - Em duelo de líderes do ranking, a número dois Maria Sharapova levou a melhor sobre a líder do ranking Victoria Azarenka e conquistou a vaga na final do Masters da WTA neste sábado. A tenista russa superou o retrospecto negativo e as dificuldades no saque para derrubar a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.