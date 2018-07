Sharapova desiste de Cincinnati e não joga desde Wimbledon

O Torneio de Cincinnati sofreu duas baixas consideráveis. A russa Maria Sharapova desistiu da competição antes mesmo de realizar a sua partida de estreia, por causa de uma lesão na perna direita, enquanto a norte-americana Venus Williams, que havia triunfado na primeira rodada, nem entrou em quadra para encarar a sérvia Ana Ivanovic, em duelo que estava programado para a noite de terça-feira.

A situação que mais preocupa é a de Sharapova, afinal, a número 2 do mundo não entra em quadra desde 9 de julho, quando foi eliminada nas semifinais de Wimbledon pela norte-americana Serena Williams. Além disso, a russa havia desistido de jogar o Torneio de Toronto na semana passada por causa do problema na perna direita.

"Eu simplesmente não tive tempo suficiente, realmente. Eu venho treinando aqui nos últimos dias e estou pensando no US Open em 11, 12 dias", comentou Sharapova. "É uma decisão difícil de tomar, mas acho que sábia, para me dar o tempo certo para que eu esteja bem para o US Open", acrescentou.

Já Venus, a número 22 do mundo, havia iniciado a sua participação em Cincinnati com vitória sobre a casaque Zarina Diyas, mas não teve condições de encarar Ivanovic, a nona colocada no ranking da WTA e agora garantida nas oitavas de final, por causa de uma virose.

"Eu estou, definitivamente, indo descansar. Eu quero ir para casa na Flórida, mas é apenas algo que eu tenho que fazer para me preparar para o US Open. Eu gostaria de jogar mais partidas, mas tenho que usar minha experiência agora", justificou Venus.