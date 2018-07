Sharapova desiste de Toronto por contusão no quadril Uma insistente e dolorida lesão no quadril fez a russa Maria Sharapova anunciar neste domingo a sua desistência do Torneio de Toronto, no Canadá, que acontecerá a partir do próximo dia 5. Esta é a segunda competição consecutiva que a tenista não pode jogar por causa da contusão - a primeira foi o Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, nesta semana.