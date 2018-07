Sharapova diz que 2012 foi ano mais memorável da carreira

AUSTRÁLIA - Maria Sharapova disse que 2012 foi o ano mais memorável de sua carreira, depois da vitória no Aberto da França e de carregar a bandeira da Rússia na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres.

"Várias coisas aconteceram juntas", disse em Brisbane, na Austrália, nesta segunda-feira. "Foi o grand slam que iria demorar um pouco mais do que as outras para mim."

"Eu sabia que, fisicamente, precisava de mais alguns anos para ficar mais forte e me mover de maneira mais eficiente na superfície", ela disse sobre sua vitória na quadra francesa.

"A experiência olímpica é algo que nunca esquecerei porque foi minha primeira vez como atleta olímpica. Fui a primeira atleta russa a carregar a bandeira pelo meu país, então foi muito emocionante. Foi uma experiência tão incrível."

Sharapova, que compete no torneio Brisbane International desta semana, disse que havia mais intensidade no tênis feminino do que em qualquer outra estágio de seus 12 anos de carreira. "É muito mais físico do que costumava ser", disse.

"Talvez há cinco anos você fosse a um torneio e tratasse as primeiras rodadas como, você sabe, não como um aquecimento, mas não precisava ir para a primeira rodada achando, ok, é aqui que eu realmente preciso dar o meu melhor."

"Agora é certamente muito diferente porque você pode estar enfrentando um adversário que teve bons resultados, que derrotou jogadores de primeira, que não foi consistente o bastante, mas que é um jogador realmente duro. A inconsistência obviamente mostra que o ranking deles não é alto o bastante, portanto você os estará enfrentando nas primeiras rodadas."

"É um esporte muito mais forte. E também, com a tecnologia e as raquetes e as melhorias de todas as coisas que temos. Há tantas coisas no tênis que não se considera nos outros esportes: as bolas, as raquetes, as cordas. Isso muda anualmente."