Sharapova é a segunda tenista garantida no Masters da WTA

A WTA confirmou que a russa Maria Sharapova é a segunda tenista classificada para o Masters, torneio que será realizado em Cingapura e reunirá as oito melhoras jogadoras da temporada. Antes da campeã de Roland Garros deste ano, apenas a norte-americana Serena Williams estava classificada para o torneio.

Nesta temporada, além do título do Grand Slam parisiense, Sharapova também foi campeã dos Torneios de Stuttgart e Madri, ambos disputados em quadras de saibro. Além disso, atingiu ao menos as semifinais de outros quatro torneios.

Esta será a sétima participação de Sharapova no Masters da WTA. Ela venceu o torneio logo na sua estreia, em 2004, ao bater Serena na decisão, e ficou com o vice-campeonato em outras duas edições, em 2007, quando perdeu a final para a belga Justine Henin, e em 2012, quando foi batida por Serena.

No ano passado, Sharapova ficou fora do Masters da WTA por causa de uma lesão no ombro que a deixou afastada das quadras por quatro meses. Agora, porém, a russa não deve ter problemas para participar do torneio em Cingapura, marcado para o período entre 20 e 26 de outubro.

Com Serena e Sharapova classificadas, resta definir as outras seis participantes do Masters. No momento, a romena Simona Halep, a polonesa Agnieszka Radwanska, a checa Petra Kvitova, a chinesa Na Li, a canadense Eugenie Bouchard e a sérvia Ana Ivanovic estão ficando com essas vagas.