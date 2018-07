Sharapova e Azarenka vencem e farão final no Aberto da Austrália

MELBOURNE - A russa Maria Sharapova e a bielo-russa Victoria Azarenka garantiram vaga, nesta quinta-feira, na decisão do Aberto da Austrália e jogarão pelo título do primeiro Grand Slam do ano no próximo sábado. A primeira delas superou a checa Petra Kvitova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4, enquanto a segunda superou na semifinal a belga Kim Clijsters, atual campeã, também por 2 a 1, com 6/4, 1/6 e 6/3.

Com a passagem à final, Sharapova terá a chance de buscar o bicampeonato em Melbourne, depois de ter sido campeã em 2008, e poderá voltar a ser a tenista número 1 do mundo em caso de título. Já Azarenka, terceira cabeça de chave, avançou pela primeira vez à decisão de um Grand Slam e também poderá assumirá a liderança do ranking mundial - que sairá das mãos da dinamarquesa Caroline Wozniacki - se triunfar diante da tenista russa.

Quarta cabeça de chave na Austrália, Sharapova eliminou a atual vice-líder do ranking da WTA e deu o troco na adversária que a derrotou na final da edição passada de Wimbledon. A russa lutará pelo seu quarto título de Grand Slam, sendo que o último deles foi conquistado justamente em Melbourne, quatro anos atrás. Após aquela conquista, ela precisou ser submetida a uma cirurgia no ombro, ficou um longo tempo afastada e não mais conseguiu conquistar resultados de grande expressão após o seu retorno às quadras.

Azarenka, por sua vez, ganhou pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam, depois de ter fracasso em outras duas tentativas de chegar à decisão de um dos quatro torneios mais importantes do circuito profissional. Essa foi a sua terceira vitória em sete duelos com Clijsters, que no ano passado venceu a bielo-russa no Torneio de Sydney e caiu diante da adversária no WTA de Miami.

Neste novo encontro com Clijsters, Azarenka acabou triunfando em um duelo muito equilibrado, no qual a belga chegou a fazer um ponto a mais que a bielo-russa no total (91 a 90) e converteu o mesmo número de break points. Ela foi feliz em quatro de 11 chances de quebrar o saque da adversária, que também obteve quatro quebras, mas em 12 oportunidades.

No final das contas, pesaram a favor de Azarenka as quebras decisivas no primeiro e no terceiro set, enquanto a segunda parcial foi dominada por Clijsters, que amargou 44 erros não forçados no confronto, diante de 40 da bielo-russa.

Sharapova também não teve vida fácil diante de Kvitova. Em um cenário parecido com o enfrentado por Azarenka, a russa fez apenas dois pontos a mais que a tenista checa em todo o confronto (86 a 84) e acabou premiada pela sua grande eficiência nos momentos decisivos. Ela converteu os cinco break points cedidos pela sua rival, que só conseguiu aproveitar três de 14 chances de quebrar o saque da adversária.

Sharapova também falhou menos no fundo de quadra, com 30 erros não forçados contra 41 de Kvitova, fato que compensou o menor número de winners da russa (18 contra 29). A atual tenista número 4 do mundo ainda acabou triunfando mesmo abusando do direito de cometer duplas faltas. Foram dez ao total, contra apenas quatro da checa.