Sharapova e Halep desistem de jogar em Brisbane antes de estrearem

Sharapova deveria estrear contra a compatriota Ekaterina Makarova nesta terça-feira, mas cancelou sua participação horas antes da partida válida pela primeira rodada. Ela alegou que não queria o risco de agravar as dores no antebraço esquerdo antes do primeiro Grand Slam do ano.

A russa, dona de cinco títulos de Grand Slam, revelou que havia sentido a lesão em um treino realizado há dois dias e que prefere descansar como precaução. Ela foi substituída pela também russa Margarita Gasparyan, que veio do qualifying, e perdeu para Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3.

Já Halep, primeira cabeça de chave, poderia descansar na primeira rodada, mas desistiu do torneio já nesta terça-feira, um dia antes da estreia contra a bielo-russa Victor Azarenka. A romena alegou uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. "Eu queria jogar aqui. Esta lesão é muito difícil. Pensei que poderia estar apta, mas não posso jogar uma partida completa", alegou.

Halep, número 2 do mundo, diz que confia que poderá participar do torneio da próxima semana, em Sydney, também preparatório para o Aberto da Austrália. Sharapova viaja direto para Melbourne.

JOGOS - Sem Halpe e Sharapova, a briga pelo título em Brisbane fica aberto. Sexta cabeça de chave, a espanhola Carla Suárez Navarro estreou vencendo a australiana Samantha Stosur em jogo de três sets, com parciais de 6/1, 6/7 (3/6) e 6/4. Já a italiana Roberta Vinci, favorita número oito, fez duplo 6/1 na eslovena Dominika Cibulkova em jogo da segunda rodada.

Nas quartas de final, Vinci joga contra quem vencer o jogo entre Azarenka e a belga Ysaline Bonaventure, número 170, que entra direto na segunda rodada beneficiada pela desistência de Halep. Suárez Navarro entra no caminho da compatriota Garbine Muguruza, agora a tenista mais bem ranqueada em Brisbane.