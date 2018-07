Sharapova e Halep estreiam com vitória no Torneio de Pequim

A russa Maria Sharapova e a romena Simona Halep tiveram estreias tranquilas no Torneio de Pequim, neste domingo. Em busca de recuperação no circuito após quedas precoces no Torneio de Wuhan, também na China, na semana passada, as duas cabeças de chave venceram em sets diretos e garantiram lugar na segunda rodada.

Sharapova bateu a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, enquanto Halep superou a checa Barbora Zahlavova Strycova por 6/1 e 6/4. Na sequência, a tenista russa vai duelar com a ucraniana Elina Svitolina. A romena, atual número dois do mundo, enfrentará a local Lin Zhu.

A alemã Angelique Kerber e a norte-americana Venus Williams também avançaram na chave de Pequim. A sétima cabeça de chave teve mais dificuldade, ao precisar de três sets para superar a australiana Casey Dellacqua por 6/1, 3/6 e 6/3. Venus derrotou a britânica Heather Watson por 6/3 e 6/1.

Ainda neste domingo, a australiana Samantha Stosur venceu a italiana Francesca Schiavone por 6/4 e 6/2, enquanto a alemã Andrea Petkovic bateu a romena Monica Niculescu por 2/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

Já a italiana Sara Errani, ex-Top 10, foi eliminada pela japonesa Kurumi Nara por 3/6, 6/3 e 6/4. Também avançaram a russa Ekaterina Makarova, a eslovena Polona Hercog, a italiana Roberta Vinci e a russa Svetlana Kuznetsova, que contou com o abandono da eslovaca Daniela Hantuchova no segundo set.