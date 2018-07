Sharapova e Halep jogarão em mesmo grupo no Masters da WTA

No Grupo Vermelho, Sharapova terá a companhia das também experientes Agnieszka Radwanska, da Polônia, e Flavia Pennetta, da Itália. A tenista italiana vai se aposentar no fim da temporada, após atingir o auge da sua carreira no mês passado, ao vencer o US Open, em Nova York.

Sharapova é a mais experiente das oito tenistas que competirão em Cingapura, a partir de domingo. Foi campeã em 2004 e vice em 2007 e 2012. No entanto, vem sofrendo com problemas físicos - primeiro na perna direita, depois no braço esquerdo. Desde julho ela só disputou um torneio, em Wuhan, na China, onde abandonou na estreia.

O Grupo Branco terá a espanhola Garbiñe Muguruza, a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber e a checa Lucie Safarova, a última a garantir vaga na competição, que reúne as oito melhores da temporada. Estreante na competição, Muguruza é a tenista mais bem ranqueada da chave, ocupando a quarta colocação.

O Masters da WTA, que tem início no domingo, é disputado em sistema de chaves, ao contrário da maioria dos torneios de tênis do restante da temporada. As tenistas se enfrentam em cada grupo e as duas melhores avançam às semifinais.

DUPLAS - Muguruza e Safarova também vão disputar a competição nas duplas. E estarão no mesmo Grupo Branco, ao lado de suas parceiras. A espanhola jogará com a compatriota Carla Suárez Navarro, enquanto a checa formará dupla com a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

Elas terão pela frente a irmãs Chan Hao-Ching e Chan Yung-Jan, de Taiwan, e a dupla formada pela francesa Caroline Garcia e pela eslovaca Katarina Srebotnik. O Grupo Vermelho terá as favoritas Martina Hingis (Suíça) e Sania Mirza (Índia), além das parcerias Timea Babos/Kristina Mladenovic (Hungria/França), Raquel Kops-Jones/Abigail Spears (ambas dos EUA) e Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (ambas da República Checa).