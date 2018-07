Sharapova e Halep vencem e avançam às oitavas em Pequim

Duas das maiores favoritas da competição, Maria Sharapova e Simona Halep avançaram nesta terça-feira às oitavas de final no Torneio de Pequim. A russa, cabeça de chave número 4, passou por 2 sets a 0 pela ucraniana Elina Svitolina, com duplo 6/2, em 1h25min. Já a romena, segunda favorita, bateu a chinesa Lin Zhu, também em dois sets: 7/5 e 6/4, em 1h28min de partida.

Apesar do placar, Sharapova não esteve em seus melhores dias nesta terça e chegou a ceder duas quebras de serviço para Svitolina. Mas a ucraniana também encontrava dificuldade para confirmar o saque e aí a russa mostrou sua experiência para confirmar três dos cinco break points que teve e arrancar para o triunfo.

Em busca de seu primeiro título no Torneio de Pequim, Sharapova terá pela frente nas oitavas a espanhola Carla Suárez Navarro. A número 18 do mundo derrotou na segunda rodada a italiana Flavia Pennetta, 14.ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais 6/1, 3/6 e 6/2.

Já Halep encontrou bastante dificuldade diante da chinesa Lin Zhu, 167.ª colocada no ranking da WTA, mas também foi superior nos momentos decisivos para conseguir o triunfo. Agora, a romena enfrentará a cabeça de chave número 15, a alemã Andrea Petkovic, que passou pela norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Outra cabeça de chave que entrou em quadra nesta terça foi a polonesa Agnieszka Radwanska. A quinta favorita do torneio, no entanto, não teve a mesma sorte e caiu por 2 sets a 0 diante da italiana Roberta Vinci, com duplo 6/4. Agora, a número 44 do ranking duelará nas oitavas com a russa Ekaterina Makarova, 12.ª cabeça de chave, que bateu a eslovaca Polona Hercog em dois sets: 7/5 e 6/0.

A alemã Angelique Kerber, sétima cabeça de chave, se garantiu nas oitavas depois de passar pela casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Assim como a checa Lucie Safarova, que passou pela alemã Mona Barthel, e a norte-americana Venus Williams, que derrotou a francesa Caroline Garcia. Sabine Lisicki e Svetlana Kuznetsova também avançaram às oitavas.