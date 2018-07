Sharapova e irmãs Williams vencem em duelos da 1ª rodada da Fed Cup 2015

Com o triunfo, Sharapova abriu 2 a 0 a série melhor de cinco partidas do confronto com a Polônia, pois horas mais cedo Svetlana Kuznetsova desbancou o favoritismo de Agnieszka Radwanska, irmã de Urszula, ao vencer por 2 sets a 1, com 6/4, 2/6 e 6/2.

Assim, a Rússia depende apenas de mais um triunfo em um dos três jogos previstos para este domingo para ir à segunda rodada da Fed Cup. E o primeiro duelo do dia será justamente o mais esperado do confronto entre os dois países. Sharapova, atual tenista número 2 do mundo, terá pela frente Radwanska, a oitava jogadora do mundo.

Outro país que abriu 2 a 0 de vantagem neste sábado, nesta primeira rodada da divisão de elite da Fed Cup, foi a Itália. Atuando em casa, em Gênova, a nação contou com vitórias de Sara Errani e Camila Giorgi. A primeira delas derrotou Caroline Garcia por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 7/5, enquanto a segunda superou Alize Cornet por 6/4 e 6/2. Assim, Errani terá a chance de liquidar o confronto para a Itália já no primeiro jogo deste domingo, no qual terá Cornet pela frente.

Já o primeiro dia do embate entre Alemanha e Austrália terminou empatado em 1 a 1, em Stuttgart. Jarmila Gajdosova, atual 54ª do ranking mundial, surpreendeu ao abrir o dia superando Angelique Kerber, hoje 10ª do mundo, por 2 sets a 1, com 4/6, 6/2 e 6/4. Em seguida, porém, Andrea Petkovic deixou tudo igual para as donas da casa ao bater a experiente Samantha Stosur, também por 2 a 1, com 6/4, 3/6 e 12/10.

IRMÃS WILLIAMS - Se Sharapova venceu com facilidade neste sábado, Serena Williams, tenista número 1 do mundo, e sua irmã mais velha, Venus, fizeram os Estados Unidos abrirem 2 a 0 sobre a Argentina, em Buenos Aires, pelo Grupo Mundial II da Fed Cup, que classificará dois países para a elite da competição em 2015.

Atuando no saibro, Venus foi a primeira a entrar em quadra e não teve maiores problemas para derrotar Paula Ormaechea por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2. Em seguida, Serena superou Maria Irigoyen com parciais de 7/5 e 6/0, em um confronto no qual só teve dificuldades na primeira parcial.

Com isso, Serena terá a chance de liquidar o confronto entre os dois países já no primeiro jogo do dia, diante de Ormaechea. Caso uma improvável surpresa aconteça nesta partida, Venus entrará em quadra em seguida para pegar Irigoyen em partida que poderia valer o avanço norte-americano à segunda rodada do Grupo Mundial II.

Quem passar entre Estados e Argentina terá pela frente na próxima fase as ganhadoras do confronto entre Suíça e Suécia. Neste sábado, em Helsingborg (SUE), as suíças abriram 2 a 0 com vitórias de Timea Baczinsky e Belinda Bencic sobre Rebecca Peterson e Johanna Larsson, respectivamente, ambas obtidas em sets diretos.