Sharapova e Ivanovic se garantem nas semifinais em Brisbane

A russa Maria Sharapova confirmou a sua condição de principal candidata ao título e se classificou às semifinais do Torneio de Brisbane. Nesta quinta-feira, a número 2 do mundo avançou sem muitos problemas ao derrotar a espanhola Carla Suárez Navarro, 17ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 8 minutos.

O duelo desta quinta-feira foi o quarto entre a russa e a espanhola, agora com três vitórias de Sharapova, que disparou quatro aces na partida, mas cometeu cinco duplas faltas. Além disso, converteu 5 de 13 break points e só perdeu o seu saque uma vez.

Nas semifinais, Sharapova terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina. A número 38 do mundo surpreendeu nesta quinta-feira ao superar a alemã Angelique Kerber, nona colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 5 minutos. Sharapova lidera o confronto direto com a ucraniana por 1 a 0.

Quem também se garantiu nas semifinais do Torneio de Brisbane foi a sérvia Ana Ivanovic. De virada, a número 7 do mundo derrotou a estoniana Kaia Kanepi, 52ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 56 minutos.

Numa partida com 13 quebras de serviço, Ivanovic se deu melhor ao conseguir uma a mais do que a estoniana - sete. Além disso, Kanepi cometeu dez duplas faltas, o que pesou para a sua derrota, mesmo que ela tenho feito seis aces.

Ivanovic vai buscar uma vaga na decisão do Torneio de Brisbane diante da norte-americana Varvara Lepchenko, número 34 do mundo, que derrotou a russa Alla Kudryavtseva com um duplo 7/5. A sérvia lidera o confronto direto com Lepchenko por 1 a 0.