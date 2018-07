Sharapova e Makarova vão fazer semifinal russa na Austrália

O Aberto da Austrália terá uma representante da Rússia na final da chave feminina. Nesta terça-feira, Maria Sharapova e Ekaterina Makarova derrotaram a canadense Eugenie Bouchard e a romena Simona Halep, respectivamente, pelas quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada e agora vão disputar uma vaga na decisão em Melbourne.

Com uma bela atuação, Sharapova, a número 2 do mundo, derrotou Bouchard, a sétima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos. A russa se aproveitou dos 30 erros não-forçados da canadense para triunfar.

Além disso, ela terminou o duelo com 19 winners, seis a mais do que Bouchard, e cometeu 18 equívocos. Sharapova também converteu quatro de oito break points, sendo dois em cada parcial, além de ter se safado nas duas oportunidades em que seu saque esteve ameaçado, ambas no primeiro set.

Assim, Sharapova se classificou pela 19ª vez para as semifinais de um dos torneios do Grand Slam, sendo a sétima do Aberto da Austrália, torneio que ela venceu em 2008. A número 2 do mundo lidera o confronto direto com Makarova por 5 a 0, incluindo dois triunfos em Melbourne, em 2012 e 2013.

Número 11 do mundo, Makarova garantiu novo encontro com Sharapova ao derrotar nesta terça Halep por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 9 minutos. Assim, a russa já alcançou o seu melhor resultado no Aberto da Austrália e repetiu o seu desempenho no Grand Slam anterior, o US Open do ano passado, quando parou nas semifinais.

Em um dia ruim, Halep terminou a partida com 31 erros não-forçados, 11 a mais do que Makarova, e 15 winners, cinco a mais do que a russa. Com facilidade, Makarova abriu 3/0 no primeiro set, com duas quebras de serviço. Ela ainda perdeu o seu saque uma vez, mas triunfou por 6/4. O segundo set foi ainda mais fácil, com a russa aplicando um "pneu" diante de Halep.

As outras duas partidas das quartas de final do Aberto da Austrália serão disputadas nesta quarta-feira. Venus Williams faz um duelo entre norte-americanas com Madison Keys, enquanto a sua irmã, Serena, enfrentará a eslovaca Dominika Cibulkova.