Sharapova e Radwanska avançam às quartas de final no Aberto da Austrália

MELBOURNE - A russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska venceram neste domingo, se classificaram às quartas de final do Aberto da Austrália e ficaram a um triunfo cada de realizarem uma das semifinais do primeiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras rápidas em Melbourne.

Vice-campeã do Aberto da Austrália no ano passo e número 2 do mundo, Sharapova avançou neste domingo ao massacrar a belga Kirsten Flipkens, 43ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 1 hora e 8 minutos. Assim, ela aplicou o seu quinto "pneu" (quando o tenista vence um set sem perder sequer um game) no torneio.

Com campanha irrepreensível em Melbourne, Sharapova perdeu apenas cinco games em quatro jogos Aberto da Austrália - aplicou duas "bicicletas" (vitórias por duplo 6/0) nas rodadas iniciais e venceu com facilidade a norte-americana Venus Williams.

Nas quartas de final, Sharapova vai encarar a russa Ekaterina Makarova. Em 2012, o duelo aconteceu na mesma rodada e a número 2 do mundo venceu. Além disso, Sharapova chega com uma vantagem de 4 a 0 no confronto direto com a 19ª colocada no ranking da WTA.

Makarova, porém, tentará surpreender, como fez neste domingo. A russa derrotou a alemã Angelique Kerber, número 5 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 32 minutos. Assim, a campeã de duplas do último US Open, ao lado do brasileiro Bruno Soares, igualou a sua melhor campanha em um torneio do Grand Slam e voltou a aprontar nas oitavas de final do Aberto da Austrália - no ano passado, eliminou a norte-americana Serena Williams nesta mesma fase.

Embalada, Radwanska avançou às quartas de final do Aberto da Austrália e ampliou a sua sequência de vitórias para 13 nesta temporada ao superar a sérvia Ana Ivanovic, 13ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A número 4 do mundo impressionou na partida ao cometer apenas quatro erros não-forçados e não teve o seu serviço quebrado ao salvar sete break points.

Nas quartas de final, Radwanska vai enfrentar a chinesa Na Li, número 6 do mundo. Neste domingo, a tenista asiática avançou ao derrotar a alemã Julia Goerges, 18ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1. A chinesa está em vantagem de 5 a 4 no confronto direto com a polonesa.

BIA MAIA

A brasileira Bia Maia, de 16 anos, largou bem no torneio de juvenil do Aberto da Austrália ao conquistar vitórias neste domingo nos torneios de simples e duplas. Na chave de simples, a número 17 do mundo e pupila do técnico Larri Passos venceu a neozelandesa Paige Mary Hourigan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Nas duplas, a brasileira e a italiana Giulia Pairone derrotaram as japonesas Mami Adachi e Hiraki Yamamoto também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A turca Ipek Soylu será a adversária das brasileira na chave de simples, enquanto as oponentes nas duplas ainda não estão definidas.