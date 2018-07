Sharapova e Radwanska se classificam para o Masters

SÃO PETERSBURGO, ESTADOS UNIDOS - A WTA confirmou nesta segunda-feira que mais duas tenistas estão classificadas para o Masters, torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada e que será disputado em outubro na cidade de Istambul, na Turquia. A russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska obtiveram as suas vagas. Antes, apenas a norte-americana Serena Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka estavam garantidas no torneio de simples.

Assim, Sharapova se classificou pela sétima vez na sua carreira para o Masters da WTA, torneio que venceu em 2004 e foi vice-campeã em 2007 e 2012. Nesta temporada, ela tem como principal feitos os títulos dos Torneios de Indian Wells e Stuttgart, além de ter sido vice em Miami e Madri e também de Roland Garros. A sua presença em Istambul, porém, ainda não está garantida, pois ela segue sem jogar por causa de uma lesão no ombro direito, que inclusive a deixou fora do US Open.

Já a confirmação da presença de Radwanska vem apenas um dia depois dela conquistar o seu terceiro título nesta temporada ao vencer a final do Torneio de Seul - antes, foi campeã em Sydney e Auckland. Neste ano, ela também foi vice do Torneio de Stanford. Esta é a terceira vez que a polonesa se classifica para o Masters da WTA. E a sua melhor campanha foi no ano passado, quando chegou às semifinais.

Além disso, a WTA também confirmou que as italianas Sara Errani e Roberta Vinci se classificaram para o torneio de duplas, que terá a participação de quatro parcerias na Turquia.

Marcado para ser disputado entre os dias 22 e 27 de outubro em Istambul, o Masters da WTA é considerado o quinto torneio mais importante do calendário, atrás apenas dos quatro Grand Slams, e vai distribuir uma premiação recorde de US$ 6 milhões. Serena foi campeã no ano passado.