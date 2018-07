Sharapova encara francesa nas semifinais do Torneio de Acapulco

A russa Maria Sharapova segue firme na luta pelo título do Torneio de Acapulco, disputado sob piso rápido. Na noite de quinta-feira, a número 2 do mundo avançou no evento mexicano ao derrotar a eslovaca Magdalena Rybarikova, 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 13 minutos.

Sharapova oscilou bastante durante a partida, tanto que perdeu o segundo set após dominar completamente a primeira parcial. Depois, porém, no terceiro set, deslanchou e assegurou a sua presença nas semifinais do Torneio de Acapulco.

Em busca de uma vaga na decisão da competição mexicana, Sharapova terá pela frente nesta sexta-feira a francesa Caroline Garcia, número 30 do mundo, que na noite de quinta-feira liderava o duelo com Mirjana Lucic-Baroni por 6/2 e 2/1 quando a tenista croata abandonou o jogo. Sharapova lidera o confronto direto com a francesa por 3 a 0.

A outra semifinal do Torneio de Acapulco também já está definida. Número 37 do mundo, a suíça Timea Bacsinszky passou pela sueca Johanna Larsson com um duplo 6/3 e agora vai encarar a búlgara Sesil Karatantcheva, 158ª colocada no ranking, que bateu a porto-riquenha Monica Puig (2/6, 7/6 e 6/4).