Sharapova erra muito, decepciona e leva virada de romena na estreia em Doha

Maria Sharapova foi surpreendida na estreia do Torneio de Doha, nesta segunda-feira, onde acabou sendo derrotada pela romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Essa foi a sua primeira partida no circuito da WTA desde quando disputou o Aberto da Austrália, no mês passado, em Melbourne.

Atual 41ª colocada do ranking mundial, a tenista russa foi eliminada por uma adversária que hoje ocupa o 92º lugar na listagem da WTA e precisou disputar o qualifying para ingressar na chave principal da competição no Catar. Foi mais uma decepção amargada pela ex-número 1 do mundo, que retornou às quadras em abril do ano passado após ter cumprido longa suspensão por doping e ainda não conseguiu engrenar.

Desta vez, Sharapova pagou o preço pelo grande número de erros que cometeu. Foram nada menos do que 11 duplas faltas com o seu saque e um total de 52 erros não-forçados. A russa chegou a aproveitar seis de 15 chances de quebrar o saque de Niculescu, mas a romena converteu de sete de oito break points, sendo que cinco destas quebras ocorreram nos dois últimos sets.

Essa foi a primeira vez que as duas se enfrentaram no circuito profissional e a romena triunfou após 2 horas e 38 minutos de batalha. Com a vitória sobre a russa, que entrou na chave principal como convidada pela organização, Niculescu avançou para enfrentar na próxima fase a ganhadora da partida entre Fatma Al Nabhani, de Omã, e a eslovaca Magdalena Rybarikova, programada para acontecer nesta terça-feira.

Também nesta segunda-feira, a eslovaca Dominika Cibulkova superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4, e avançou à segunda rodada para enfrentar a francesa Caroline Garcia, sétima cabeça de chave.

Já a russa Ekaterina Makarova estreou derrotando a chinesa Shuai Zhang por 7/5 e 6/0 e se credenciou como primeira adversária da romena Simona Halep, segunda cabeça de chave e atual vice-líder do ranking mundial.

A chinesa Yingying Duan, por sua vez, abriu campanha batendo a tunisiana Ons Jabeur por 6/2 e 6/3 e será a rival de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza, quarta cabeça de chave.

A romena Mihaela Buzarnescu, a russa Anna Blinkova e a norte-americana Catherine Bellis foram outras tenistas que estrearam com vitória em jogos nesta segunda-feira.