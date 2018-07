Sharapova está menos preocupada em ser número 1 do mundo

Voltar ao topo do ranking mundial no tênis feminino é menos importante para a cinco vezes ganhadora de Grand Slams Maria Sharapova do que quando era mais nova, mas a russa está ansiosa para vencer a atual número 1 do mundo, a norte-americana Serena Williams.

Serena derrotou Sharapova, que é número dois do ranking, para conquistar seu 19.º título de Grand Slam no fim do último mês, no Aberto da Austrália. A russa, que chegou ao topo do ranking com 18 anos em 2005, não ganha da adversária desde 2004.

"Eu não diria que é uma prioridade como quando era mais nova", disse Sharapova à Reuters no domingo, em uma entrevista por telefone direto de Acapulco, onde vai competir no Aberto do México. Sobre Serena, a russa afirmou: "Ela é definitivamente uma oponente que eu tive muito trabalho jogando contra nos últimos 10 anos, e alguém que eu gostaria muito de derrotar". "Eu amo enfrentar ela e amo esse desafio. Definitivamente não me sinto tímida competindo contra ela", completou.

Sharapova, que vai jogar no Aberto do México pela primeira vez, é favorita no torneio desta semana contra a italiana Sara Errani, número 16 do ranking, e a norte-americana Madison Keys, número 20. "É um tanto quanto complicado. Há várias meninas que já tiveram grandes vitórias, embora algumas não estejam pré-classificadas, então eu espero uma competição difícil e logicamente me classificar como número um", disse.